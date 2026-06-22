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22 июня 2026 в 21:22

Стало известно о пострадавших в результате смерча в Свердловской области

«112»: в результате смерча в Свердловской области пострадали пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Telegram-канал «112» сообщает, что в результате мощного смерча в Свердловской области пострадали пять человек. По сведениям канала, стихия обрушилась на Кушву, повредив 12 частных домов и хирургический корпус центральной районной больницы. В публикации канала говорится, что троих пострадавших госпитализировали, еще двум людям помощь оказали на месте.

Ранее сообщалось, что мощный смерч прошелся по Свердловской области. В ряде населенных пунктов повреждены десятки домов и автомобилей. По словам местных жителей, смерч сопровождался ливнем и градом. Стихия срывала кровлю с домов, валила деревья и рвала линии электропередачи. В результате у части жителей Свердловской области пропал свет.

Также появились сведения, что более 4000 человек в области остались без электроснабжения вследствие натиска стихии. В Кушве штормовой ветер повалил 25 деревьев, повредил автомобили и АЗС, а также оторвал крыши с жилых домов.

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