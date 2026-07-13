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13 июля 2026 в 08:56

ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ

ФСБ заявила о задержании участников подготовки атак на «Украинку» и «Шагол»

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Исполнители и пособники готовившихся атак дронами на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях задержаны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, FPV-дроны перевозили к объектам на автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой.

В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки атак роями беспилотников на аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. По данным ведомства, дроны готовили к применению в арендованных гаражах.

До этого российские спецслужбы предотвратили попытки украинской стороны провести серию крупных диверсионно-террористических актов. По данным ФСБ, целями должны были стать объекты военной инфраструктуры, ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса и отдельные военнослужащие.

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