Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса Минздрав Белоруссии: дети из атакованного ВСУ автобуса в стабильном состоянии

Все несовершеннолетние белорусские спортсмены, пострадавшие в результате атаки украинского дрона на автобус под Брянском, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило министерство здравоохранения республики. Единственный пострадавший взрослый пациент, также находившийся в транспортном средстве, остается в стабильном состоянии без каких-либо изменений.

Все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное, — сообщили в ведомстве.

Белорусские медики уже полностью согласовали план дальнейшего терапевтического лечения для каждого эвакуированного соотечественника. Сейчас в профильном медицинском учреждении в круглосуточном режиме проводится плановая работа.

Ранее постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА. ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии 17 июня, в результате погибла сопровождающая.