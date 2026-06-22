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22 июня 2026 в 16:43

Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса

Минздрав Белоруссии: дети из атакованного ВСУ автобуса в стабильном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Все несовершеннолетние белорусские спортсмены, пострадавшие в результате атаки украинского дрона на автобус под Брянском, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, сообщило министерство здравоохранения республики. Единственный пострадавший взрослый пациент, также находившийся в транспортном средстве, остается в стабильном состоянии без каких-либо изменений.

Все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное, — сообщили в ведомстве.

Белорусские медики уже полностью согласовали план дальнейшего терапевтического лечения для каждого эвакуированного соотечественника. Сейчас в профильном медицинском учреждении в круглосуточном режиме проводится плановая работа.

Ранее постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА. ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии 17 июня, в результате погибла сопровождающая.

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