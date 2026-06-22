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22 июня 2026 в 17:46

В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны

В центре чешского Брно нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В центре чешского города Брно во время земляных работ обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Novinky. В районе находки объявили эвакуацию жителей, пассажиров вокзала и посетителей торговых центров.

Во время раскопок в районе Центрального вокзала Брно была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Полиция проводит эвакуацию находившихся на вокзале пассажиров, жителей окрестных домов и сотрудников и посетителей административных учреждений и торгово-развлекательных заведений. Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно переведено на иные трассы, — уточнили в новостном портале.

На месте обнаружения боеприпаса, где ведутся археологические исследования перед возведением нового здания вокзала, ожидают прибытия саперов. Специалисты должны определить, представляется ли возможным обезвредить бомбу на месте или потребуется ее безопасная транспортировка.

Ранее в Карелии местные жители обнаружили на дне обмелевшей реки залежи учебных советских мин. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин, отметив, что очевидцы сразу обратились в полицию. Ситуацию оперативно взяли под контроль. Угроз не возникло.

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Вторая мировая война
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