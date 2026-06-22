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22 июня 2026 в 17:36

Ограбленный туристами Лох обзавелся новыми дорожными указателями

В селе Лох появились новые указатели на дорогах взамен украденных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Саратовской области дорожные службы оперативно установили указатели с названием знаменитого села Лох взамен тех, что были украдены ранее, рассказали РИА Новости в министерстве транспорта региона. Новые дорожные знаки с полюбившимся туристам топонимом были установлены сотрудниками обслуживающей организации в минувшие выходные.

Подрядчик сделал фото, прислал, — сказали в министерстве.

Сам населенный пункт Лох пользуется популярностью не только из-за оригинального названия, но и благодаря уникальным достопримечательностям. Туристов привлекают старинная деревянная водяная мельница, загадочная Кудеярова пещера и живописная природа охраняемой территории. Местные активисты активно развивают туристический потенциал своей малой родины, восстанавливают старинный храм и регулярно проводят фестивали.

Ранее сельчане самостоятельно изготавливали и монтировали новые знаки вместо похищенных. В 2024 году один из указателей закрепили на 12 болтах, однако спустя три месяца его также демонтировали и вывезли: сообщается, что злоумышленников не останавливает даже возможность приобрести сувенирные копии в самом селе.

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