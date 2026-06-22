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22 июня 2026 в 16:00

Историк предположил, к чему могут привести угрозы Киева в адрес Белоруссии

Историк Мзареулов: Белоруссия может ответить на угрозы Украины в полную силу

я. Военнослужащие ВС Республики Беларусь на полигоне «Борисовский» я. Военнослужащие ВС Республики Беларусь на полигоне «Борисовский» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В случае возникновения реальной угрозы Белоруссии со стороны Украины Минск может ответить в полную силу, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал историк спецслужб Валентин Мзареулов. По его словам, у белорусской армии есть чем дать отпор ВСУ.

При условии, что белорусская или российская разведка располагают данными о готовящейся агрессии против Минска или что эта агрессия состоится, Вооруженные силы Белоруссии ответят в полную силу. Не думаю, что Минск будет руководствоваться каким-то излишним гуманизмом. Ответ в таком случае будет во всю мощь с применением всех доступных Белоруссии арсеналов и видов вооружений, — предположил Мзареулов.

Он также призвал не забывать о том факте, что Белоруссия уже находится в состоянии полной боевой готовности. Историк напомнил: напряженность на белорусско-польской границе сохраняется годами.

А это автоматически означает, что войска республики находятся в боевой готовности и могут ответь на любые угрозы максимально оперативно, — заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Минска. По его словам, речь идет о посягательстве на белорусский суверенитет.

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