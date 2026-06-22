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22 июня 2026 в 14:38

В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию

Депутат Толмачев: Россия может жестко ответить в случае атаки ВСУ на Белоруссию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия может дать жесткий ответ на возможную атаку Вооруженных сил Украины на Белоруссию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Москва будет руководствоваться принципами военной доктрины, утвержденной совместно с Минском в 2021 году.

Россия и Белоруссия составляют Союзное государство. В 2021 году была утверждена обновленная военная доктрина, общая для наших стран. В ней закреплены принципы совместной обороны и взгляды на обеспечение безопасности. Документ предусматривает согласованные меры по отражению агрессии. С учетом того, что реакция Москвы и Минска на внешние угрозы регулируется совместными задачами по обороне, [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) нужно все очень тщательно взвесить. Если он на это способен, конечно. Ответ на попытку агрессии будет жестким, юридически обоснованным — Россия вправе реализовать свою военную доктрину, — прокомментировал Толмачев.

Ранее Зеленский выдвинул президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, обвинив Минск в размещении военной техники, которая, по его словам, используется для корректировки огня по Украине. Украинский политик дал Минску неделю на вывод этих средств, предупредив, что в противном случае Киев примет меры.

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