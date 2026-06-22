В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию Депутат Толмачев: Россия может жестко ответить в случае атаки ВСУ на Белоруссию

Россия может дать жесткий ответ на возможную атаку Вооруженных сил Украины на Белоруссию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, Москва будет руководствоваться принципами военной доктрины, утвержденной совместно с Минском в 2021 году.

Россия и Белоруссия составляют Союзное государство. В 2021 году была утверждена обновленная военная доктрина, общая для наших стран. В ней закреплены принципы совместной обороны и взгляды на обеспечение безопасности. Документ предусматривает согласованные меры по отражению агрессии. С учетом того, что реакция Москвы и Минска на внешние угрозы регулируется совместными задачами по обороне, [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) нужно все очень тщательно взвесить. Если он на это способен, конечно. Ответ на попытку агрессии будет жестким, юридически обоснованным — Россия вправе реализовать свою военную доктрину, — прокомментировал Толмачев.

Ранее Зеленский выдвинул президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, обвинив Минск в размещении военной техники, которая, по его словам, используется для корректировки огня по Украине. Украинский политик дал Минску неделю на вывод этих средств, предупредив, что в противном случае Киев примет меры.