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22 июня 2026 в 17:13

Стало известно, что грозит обвиняемым в картельном сговоре нефтетрейдерам

Адвокат Жорин: обвиняемым в сговоре нефтетрейдерам грозит большой штраф

Сергей Жорин Сергей Жорин Фото: Личный архив Сергея Жорина
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Нефтетрейдеры, обвиняемые в картельном сговоре, могут быть оштрафованы на сотни тысяч рублей, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, сумма взыскания будет определена по итогам расследования Федеральной антимонопольной службы.

Если ФАС докажет соглашение, направленное на повышение или поддержание цен на биржевых торгах, каждой компании может грозить штраф 10–50% начальной стоимости предмета торгов, но не более 4% совокупной годовой выручки и не менее 100 тыс. рублей. Для руководителей предусмотрены взыскания 20–50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трех лет. Конкретную сумму можно будет оценить только после определения ФАС периода нарушения и торгов, охваченных предполагаемым соглашением, — прокомментировал Жорин.

Он подчеркнул, что уголовная ответственность для директоров компаний наступает только при установлении их личного участия в картельном сговоре и при достижении совокупного дохода участниками более 80 млн рублей или причинении ущерба на сумму свыше 16 млн рублей. По словам адвоката, максимальное наказание по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» варьируется от трех до шести лет лишения свободы, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств.

Ранее ФАС начала расследование в отношении трех нефтетрейдеров, заподозрив их в координации действий на биржевых торгах. По мнению регулятора, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью постоянного получения сверхприбыли за счет продажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.

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