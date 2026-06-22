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22 июня 2026 в 18:29

ООН отреагировала на обращение Лантратовой из-за атаки ВСУ в Старобельске

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Организация Объединенных Наций отреагировала на обращение российской стороны, направленное в связи с атакой украинских беспилотников на колледж в Старобельске, сообщила в МАКСе уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Представители аппарата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка подчеркнули, что внимательно отслеживают все обстоятельства.

Как уточнила Лантратова, организация выразила готовность детально изучить любые доступные результаты расследования инцидента, включая данные об использованном оружии, времени ударов и их последовательности. Она заверила, что в ближайшее время подготовит и направит в ООН исчерпывающие данные.

Важно отметить, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее. <...> Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами, — заключила омбудсмен.

Ранее Лантратова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Крыма Александром Штехбартом в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров. По ее словам, он уже выехал к пострадавшим при ударе БПЛА.

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