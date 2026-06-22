Стычка россиян за гаражами закончилась взрывом Трое россиян пострадали при детонации взрывного устройства в Архангельске

Три человека пострадали в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода Архангельска от детонации взрывного устройства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, взорвалась граната.

Согласно информации правоохранителей, мужчина и женщина распивали алкогольные напитки возле гаражей. К ним подошел знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего спора он начал угрожать, что взорвет гранату. После этих слов произошел взрыв.

Двоих из пострадавших доставили в больницу. У предполагаемого зачинщика конфликта — травматическая ампутация правой руки на уровне локтя, у второго — множественные ранения. Женщина также пострадала, но отказалась от госпитализации. Следователи завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что самодельная граната взорвалась в руках у мальчика в Новой Москве. Несколько подростков изготовили взрывное устройство и оставили его на улице. Позже другой ребенок поднял предмет, после чего произошел взрыв.

До этого заминированные купюры нашли в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Обошлось без жертв и пострадавших — ловушку вовремя распознали.