Заминированные купюры нашли в российском регионе

Заминированные купюры нашли в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, пишет Telegram-канал Mash на Донбассе. По его информации, обошлось без жертв и пострадавших — ловушку вовремя распознали.

В материале говорится, что местные власти призывают родителей провести с детьми профилактические беседы. Несовершеннолетних просят проявлять повышенную бдительность и не поднимать с земли незнакомые предметы.

Ранее в Крыму 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва неизвестного предмета. Школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, там же была сделана находка. После того как мальчик взял предмет в руки, произошла детонация. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранении боеприпасов.

До этого в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки