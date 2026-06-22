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22 июня 2026 в 16:44

«И тут он тянется руками к шортам»: курьер домогался девушки в Самаре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Самаре мужчина домогался местной жительницы и демонстрировал ей гениталии. Свидетелем этой ситуации стал полицейский, но правоохранитель никак не отреагировал на происходящее. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Показал причиндал»

Екатерина Тюрина — тренер по растяжке из Самары. На своей странице в Instagram (деятельность запрещена в РФ) она публикует ролики с танцами, шпагатами, упражнениями и любимым псом. Но в минувшую субботу эту коллекцию дополнил рилс другого содержания.

«Мужик показал свой причиндал прямо в центре города Самары, на самой оживленной многолюдной улице города, на Ленинградке. Мы с подружкой гуляли, сели на лавочку, и к нам подходит мужчина. У моей подруги все это время был включен телефон, и мы все это сняли на видео», — рассказывает Екатерина.

В видеоролике оказался мужчина с сумкой от известного бренда доставки, на которой отчетливо виден его рабочий номер. Курьер, судя по поведению, либо был пьян, либо находился под воздействием запрещенных веществ.

Мужчина тянулся к ногам девушки и ее голове, пока она просила его не прикасаться. Подруга в это время твердила, что они заняты, и просила отойти от них.

«И тут он направляет свои руки к шортам. Понятно. Я в этот момент максимально далеко отодвигаюсь, отворачиваюсь, потому что я думаю, что сейчас что-то будет. В этот момент мы с подругой отвернулись, это мы уже потом смотрели на камере телефона. Просто достает свой писюн», — вспоминает Екатерина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полицейский безучастен

Эксгибиционистский перформанс продлился не больше двух секунд. Девушки в этот момент отвернулись и продолжили убеждать мужчину, что ему следует удалиться.

«В этот же момент я вижу, что идет человек в форме. И я встречаюсь с ним взглядом, даю знак, — подойдите, блин, сюда. И по моему взгляду было это понятно. Он просто смотрит, проходит мимо, и ноль реакций. Пацаны, которые были рядом с ним, посмотрели, поугарали и пошли как ни в чем не бывало дальше», — рассказывает Екатерина.

Служебная проверка

Лицо сотрудника патрульно-постовой службы было отчетливо видно в кадре, как и его форма. Девушки пересмотрели запись и убедились, что полицейский просто проигнорировал происходившие при нем домогательства.

В региональном главке МВД изданию «МК-Самара» заявили, что сейчас городское управление проводит служебную проверку. Там отметили, что действиям всех фигурантов дадут правовую оценку, после чего примут решение в рамках закона.

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Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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