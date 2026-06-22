«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере

«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере

В Туве мужчина ворвался в детский лагерь и избивал детей деревянной палкой. Теперь меры безопасности будут усилены во всех детских лагерях региона. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Незваный гость

24-летний мужчина ворвался в корпус лагеря «Орленок», где находились 16 детей. Злоумышленник выстроил их в шеренгу и начал бить деревянной палкой. У нескольких школьников зафиксированы ушибы и ссадины.

«Я тебя убью, потом соседку, потом этого мальчика», — угрожал мужчина во время нападения на одного из детей.

Во время нападения сторожа на территории лагеря не было — он отпросился с дежурства из-за плохого самочувствия. Нападавшего задержали. Факт инцидента подтвердили в местном управлении СКР.

«21 июня 2026 года около трех часов находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний ранее не судимый житель города Кызыла, отдыхавший неподалеку, проник в находившийся на территории лагеря корпус, в котором находились воспитанники учреждения. Используя в качестве орудия палку, фигурант беспорядочно наносил удары несовершеннолетним, чем причинил им физический вред. От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказали в Следкоме.

Таскал за волосы

Как рассказали родители и очевидцы, мужчина громил помещения, избил 12-летнего мальчика, а одну из девочек таскал за волосы. В Министерстве образования Тувы при этом отметили, что сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. Там пояснили, что мужчина проник на территорию лагеря со стороны озера.

«Мужчина ворвался в спальный корпус, устроил дебош, нанес двум подросткам телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, — в результате происшествия дети не пострадали, медики оценили их состояние как удовлетворительное. Нарушитель задержан сотрудниками лагеря и передан правоохранительным органам. Кнопка тревожной сигнализации исправна, ее работоспособность проверена 18.06.2026 сотрудниками ФГУП „Охрана“», — рапортовало ведомство на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Глава региона Владислав Ховалыг в своем канале в МАКСе раскритиковал руководство лагеря за безответственное отношение к вопросам безопасности.

«На аппаратном совещании подробно разобрали инцидент в лагере „Орленок“. Случившееся шокировало всю республику. Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. <…> Очевидны серьезные ошибки со стороны руководства лагеря, контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — написал Ховалыг.

По словам главы региона, будет проведена внеплановая проверка всех детских лагерей республики.

«Главные требования: жесткая охрана периметра, исправность видеонаблюдения и тревожных кнопок, укомплектованность ночных смен и запрет на доступ посторонних. Также необходимо проработать график регулярного патрулирования территорий полицией. Ситуация на моем личном контроле», — добавил Ховалыг.

В Минобре региона рассказали, что меры безопасности в «Орленке» будут усилены. Там признали, что существующих мер было недостаточно.

Хулиганство

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В СКР отметили, что следователь будет просить о водворении фигуранта в СИЗО на время следствия.

Также проводится проверка в отношении руководства лагеря. В том числе начальству придется пояснить, как вышло, что дети в дневное время остались без присмотра.

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