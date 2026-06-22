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22 июня 2026 в 12:21

«Пихал все, что было под рукой»: у 12-летнего убийцы была подельница?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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У обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Приморье школьника могла быть подстрекательница — его 14-летняя девушка. Сейчас она находится под домашним арестом, а родители наняли для нее дорогого адвоката. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах громкого дела.

Убийство на чердаке

Преступление было совершено на прошлой неделе в поселке Врангель под городом Находкой. 12-летний подросток изнасиловал и задушил школьницу-ровесницу. Юноша позвал девочку на прогулку, а после завел на чердак многоэтажного дома, где учинил расправу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — подтверждали в СКР.

По разным данным, убитая и обвиняемый были то ли одноклассниками, то ли занимались в одной спортивной секции — играли в волейбол.

Найти труп смогли по звонку смартфона, который лежал рядом с телом. Женщина с верхнего этажа услышала шум и решила проверить чердак. Поднялась на крышу и обнаружила труп школьницы.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Но, по данным ОМВД по городу Находке, ни жертва, ни предполагаемый убийца не состояли на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

12-летний мальчик — ребенок из обычной семьи. Установлено, что между ним и девочкой был конфликт, но до этого они состояли в романтических отношениях. Юноша еще во вторник дал признательные показания и посетил вместе со следователями место расправы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юный садист

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, перед убийством юноша очень долго издевался над девушкой. Он запинал ее, изнасиловал, а затем задушил.

По данным канала, школа дала на ученика положительную характеристику. Но местные жители дают ему обратные характеристики: мальчик вспыльчивый и конфликтный. Известно, что он живет со старшим братом, мать — отдельно, у сожителя. Сейчас 12-летний обвиняемый проходит судмедэкспертизу. Семья погибшей опасается, что ему назначат принудительное лечение вместо лишения свободы.

Уголовная ответственность за убийство в российском УК наступает с 14 лет. Поэтому юноше грозит не колония, а специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, куда его могут поместить на срок не более трех лет.

Подельница под домашним арестом

Однако теперь стало известно, что в деле может быть еще один фигурант — новая избранница подозреваемого, 14-летняя девушка. Предполагается, что подросток подстрекала мальчика к преступлению. Сейчас, по словам матери убитой девочки, школьница находится под домашним арестом, а родители наняли ей дорогостоящего адвоката. Женщина уверена, что девочка-подросток не просто подстрекала юношу, а сама участвовала в издевательствах.

«Они позволили себе очень дорогого адвоката. Ее, не знаю, по какой причине, до сих пор не определили. Она сидит дома под домашним арестом. Как бы живет и здравствует, никакой ответственности. Они не просто это совершили сгоряча, это было запланировано, поэтому, возможно, она помогала ему и, может быть, они договорились: ты меня не сдавай, так как мне 14 лет, а тебе ничего не будет», — говорит мать погибшей Олеся журналистам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блогер Шамиль Магеррамов опубликовал в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) видео, где рассказал, что подозреваемая школьница жила в том доме, где был найден труп. У нее был доступ к ключам от чердака.

«Убивал зверски, насиловал, избивал, пихал в нее все, что было под рукой. У этой твари, убийцы — человеком сложно его назвать — есть старший брат. Исходя из слов его одноклассников и окружающих, очень хороший, воспитанный парень, который уважительно относился к девушкам. А младшего, убийцу, воспитывал отчим», — рассказывал блогеру источник, знакомый с ситуацией.

Магеррамов уточняет, что обвиняемый отличался спортивными параметрами. В 12 лет у него уже был рост 180 см. Его жертва была ростом 155 см.

«Он ее забивал на протяжении долгого времени, пока та вторая из очень богатой семьи <...> стояла, наблюдала, как тот пихает ей разные штуки во все дыры, насилует ее, убивает. Мать говорит, что там не было места живого на дочери. Мне тетя, когда вчера звонила, она рыдала взахлеб», — рассказывает блогер.

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