«Шокировало республику»: появились новые детали нападения на лагерь в Туве Глава Тувы заявил о серьезных ошибках в лагере «Орленок» после нападения

Серьезные упущения руководства детского лагеря «Орленок» в Туве, где мужчина напал на детей, привели к травмам 14 человек, заявил в мессенджере МАКС глава региона Владислав Ховалыг. В связи с этим он анонсировал внеплановую проверку всех детских лагерей Тувы. Ключевые требования для учреждений включают усиленную охрану периметра, работоспособность систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, наличие полноценных ночных смен и строгий запрет на проникновение посторонних лиц.

На аппаратном совещании подробно разобрали инцидент в лагере «Орленок». Случившееся шокировало всю республику. Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. <…> Очевидны серьезные ошибки со стороны руководства лагеря, контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне. Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права, — написал Ховалыг.

До этого появилась информация, что сотрудники лагеря смогли обезвредить нарушителя до приезда правоохранителей и передали его полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В адрес руководства организации прозвучало жесткое замечание из-за халатного отношения к охране объекта.