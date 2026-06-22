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22 июня 2026 в 18:09

Устроивший бойню в краснодарском ТЦ извинился перед семьей погибшей

Напавший на людей в Краснодаре извинился перед семьей погибшей и раскаялся

Молодой человек, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall в Краснодаре Молодой человек, напавший с ножом на людей в торговом центре West Mall в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Молодой человек, который напал на людей в торговом центре Краснодара, извинился перед семьей погибшей женщины, передает корреспондент РИА Новости. В попытке оправдаться он сослался на свою неустойчивую и неокрепшую психику, а также признался в давнем увлечении историями о массовых убийствах.

Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей, — сказал обвиняемый.

Ранее участник спецоперации по имени Александр, награжденный орденом Мужества, рассказал подробности задержания вооруженного юноши в торговом центре Краснодара. Военнослужащий отправил беременную супругу и ребенка в магазин, а сам направился к источнику взрыва. В игровой зоне он заметил мужчину с ножом, который разлил горючую жидкость и устроил поджог.

До этого появилась информация, что напавший на посетителей торгового центра West Mall проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателе. В частной охранной организации «Асгард» рассказали, что он мог прятать оружие в рюкзаке или в куртке.

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