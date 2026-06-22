Священник ответил, что делать с найденным на улице крестиком Священник Батаногов: найденный на улице крестик можно отнести в храм

Найденный на улице, в парке или на пляже нательный крестик можно отнести в храм, если не найдется его владелец, посоветовал настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве протоиерей Алексей Батаногов. В разговоре с интернети-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что не надо поддаваться сложившимся суевериям, согласно которым поднимать чужой крестик нельзя.

Если владелец не нашелся, крестик можно забрать домой и впоследствии благоразумно им распорядиться. Возможно, он кому-то понадобится, и тогда его можно использовать, не страшась суеверных предрассудков. Крестик можно освятить. Также его можно принести в храм. Красивый крест из драгоценного металла могут использовать для украшения иконы или иным достойным образом, — объяснил священник.

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