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22 июня 2026 в 18:14

В Горловке раскрыли число пострадавших жителей после атаки ВСУ на автобус

Мирные жители пострадали в Горловке в результате атаки ВСУ на автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Порядка 12 человек получили ранения в результате атаки украинского дрона по гражданскому автобусу в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в мессенджере МАКС. По его словам, пострадали мирные жители.

В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, — сообщил Приходько.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа региона. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.

Утром 22 июня Минобороны России проинформировало, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей.

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