Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек

Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек Прокуратура Чувашии обвинила супругов в мошенничестве на 867 млн рублей

Семейная пара из Чебоксар обвиняется в мошенничестве в отношении 1472 граждан и хищении более 867 млн рублей, сообщила прокуратура Чувашской Республики. По версии следствия, супруги с декабря 2008 по июнь 2020 года, являясь учредителями и руководителями восьми аффилированных юрлиц, действовавших на территории Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, похищали деньги граждан под видом заключения договоров займа.

Злоумышленники обещали вкладчикам доходность 4–60%, однако фактически организации не вели реальной хозяйственной деятельности, уточнили в надзорном ведомстве. Впоследствии обвиняемые для придания законного вида операциям приобрели семь объектов недвижимости и автомобиль на общую сумму свыше 27 млн рублей, добавили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовано следственной частью МВД по Чувашии, а на имущество фигурантов наложен арест. Обвинение предъявлено по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что аферисты начали предлагать строительные материалы по ценам значительно ниже рыночных на популярных площадках объявлений и в соцсетях. Жертвами схемы чаще становятся дачники, владельцы загородных домов и те, кто планирует ремонт в летний сезон. Продавцы, используя предлоги вроде «ликвидации склада», требуют предоплату, после чего исчезают.