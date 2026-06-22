В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам Агентство миграции призвало учредить День возвращения соотечественников в Россию

Центральное агентство миграции предложило учредить День возвращения соотечественников в Россию. Согласно предложению, оказавшемуся в распоряжении NEWS.ru, авторы инициативы планируют установить праздничный день 23 июня. С соответствующей инициативой организация обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

По информации агентства, сейчас наблюдается тенденция к увеличению доли репатриантов — лиц, осознанно возвращающихся в Россию после продолжительного проживания за границей. В первом квартале 2025 года доля таких людей составляла 18,7% участников программы, тогда как за аналогичный период 2026 года этот показатель вырос почти вдвое и достиг 38,8%. Параллельно с этим фиксируется рост интереса к миграции со стороны русскоязычного населения стран Запада.

В агентстве также указали, что главные причины возвращения соотечественников — это желание воспитывать детей в России, соображения безопасности и сохранение культурной идентичности. При этом они стремятся вернуться на историческую родину после долгих лет жизни за границей.

Авторы инициативы отметили, что, если идея будет поддержана, планируется ежегодно проводить федеральные и региональные мероприятия, посвященные этому процессу. Они предполагают встречи с семьями переселенцев, консультации с профильными ведомствами, общественные форумы, просветительские проекты и публикации историй тех, кто вернулся в Россию и начал новую жизнь.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что релоканты из культурной сферы, желающие вернуться в Россию, должны искупить свои ошибки путем участия в СВО или осуждения действий киевского режима. По его мнению, этим людям следует полностью разорвать связи с западным миром.