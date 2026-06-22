Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 17:58

В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам

Агентство миграции призвало учредить День возвращения соотечественников в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральное агентство миграции предложило учредить День возвращения соотечественников в Россию. Согласно предложению, оказавшемуся в распоряжении NEWS.ru, авторы инициативы планируют установить праздничный день 23 июня. С соответствующей инициативой организация обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

По информации агентства, сейчас наблюдается тенденция к увеличению доли репатриантов — лиц, осознанно возвращающихся в Россию после продолжительного проживания за границей. В первом квартале 2025 года доля таких людей составляла 18,7% участников программы, тогда как за аналогичный период 2026 года этот показатель вырос почти вдвое и достиг 38,8%. Параллельно с этим фиксируется рост интереса к миграции со стороны русскоязычного населения стран Запада.

В агентстве также указали, что главные причины возвращения соотечественников — это желание воспитывать детей в России, соображения безопасности и сохранение культурной идентичности. При этом они стремятся вернуться на историческую родину после долгих лет жизни за границей.

Авторы инициативы отметили, что, если идея будет поддержана, планируется ежегодно проводить федеральные и региональные мероприятия, посвященные этому процессу. Они предполагают встречи с семьями переселенцев, консультации с профильными ведомствами, общественные форумы, просветительские проекты и публикации историй тех, кто вернулся в Россию и начал новую жизнь.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что релоканты из культурной сферы, желающие вернуться в Россию, должны искупить свои ошибки путем участия в СВО или осуждения действий киевского режима. По его мнению, этим людям следует полностью разорвать связи с западным миром.

Общество
россияне
праздники
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Устроивший бойню в Краснодаре извинился перед семьей погибшей
Раскрыта судьба эвакуированных из-за БПЛА жителей многоквартирных домов
Не стало звезды сериала «Доктор Кто»
Офтальмолог назвал минимальный возраст для ношения контактных линз у детей
Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек
Текстиль и биоритмы: как ткани помогают настроиться на отдых
Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье
В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам
«Захотелось выдохнуть»: синхронист Мальцев о паузе в спортивной карьере
Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома
Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны
Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова
Армия России уничтожила пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины
В Конго зафиксировали вспышку неизвестной болезни с 14 смертями
«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике
Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии
В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Стала известна судьба рейса Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги
Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж
Британские СМИ обвинили в замалчивании политических ошибок Стармера
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.