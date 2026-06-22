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22 июня 2026 в 11:58

Прилепин обозначил условие для возвращения релокантов в Россию

Прилепин: релоканты должны исправить свои ошибки для возвращения в Россию

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
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Релоканты из области культуры, желающие вернуться в Россию, должны исправить свои ошибки путем участия в СВО или осуждения действий киевского режима, заявил в беседе с RT писатель Захар Прилепин. По его мнению, эти люди должны отказаться от любых связей с западным миром.

Если вы хотите вернуться, значит, должна быть проработана целая система. Должен приехать — и не в госпиталь зайти с игрушкой и подарить ее на камеру, а отработать нормально. На фронте, рискуя жизнью. Произнести те слова, которых тебе точно никогда не простят на Западе твои бывшие спонсоры. И тогда для них будут закрыты навсегда пути обратно. Вот как надо делать. У этих персонажей тут квартирка, в Испании, в Италии, и они все это берегут. И на фиг нам такая культура нужна?высказался Прилепин.

Ранее Прилепин раскритиковал двойные стандарты в российском культурном сообществе, отметив, что определенная его часть не поддерживает СВО и симпатизирует европейским и украинским властям. По его мнению, деятели культуры проявляют избирательность, критикуя только Россию, и при этом не задают вопросы ни, например, американскому президенту Дональду Трампу, ни израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

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