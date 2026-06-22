Релоканты из области культуры, желающие вернуться в Россию, должны исправить свои ошибки путем участия в СВО или осуждения действий киевского режима, заявил в беседе с RT писатель Захар Прилепин. По его мнению, эти люди должны отказаться от любых связей с западным миром.

Если вы хотите вернуться, значит, должна быть проработана целая система. Должен приехать — и не в госпиталь зайти с игрушкой и подарить ее на камеру, а отработать нормально. На фронте, рискуя жизнью. Произнести те слова, которых тебе точно никогда не простят на Западе твои бывшие спонсоры. И тогда для них будут закрыты навсегда пути обратно. Вот как надо делать. У этих персонажей тут квартирка, в Испании, в Италии, и они все это берегут. И на фиг нам такая культура нужна? — высказался Прилепин.

Ранее Прилепин раскритиковал двойные стандарты в российском культурном сообществе, отметив, что определенная его часть не поддерживает СВО и симпатизирует европейским и украинским властям. По его мнению, деятели культуры проявляют избирательность, критикуя только Россию, и при этом не задают вопросы ни, например, американскому президенту Дональду Трампу, ни израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.