Адвокат описал судьбу подозреваемого в обмане россиян продавца паспортов

Международному консультанту Александру Беспалову, которого заподозрили в обмане граждан при продаже так называемых сильных паспортов, не удастся скрыться за границей при возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, несмотря на возможные попытки скрыться от правосудия, в современных реалиях найти убежище за пределами страны не получится.

Беспалов — это известный игрок на рынке гражданства. Слышал много о нем, и отзывы не всегда хорошие. А сейчас, видимо, доигрался. В сегодняшней ситуации, во-первых, выдают граждан России и Таиланд, и ОАЭ. Если возбудят против него дело о мошенничестве, то я думаю, что приедет Беспалов в РФ и будет отвечать по закону. Это мое субъективное мнение. Те, кто успел пожаловаться, это небольшая часть «кинутых» им товарищей. Другие участники рынка все время его критиковали, — сказал Бенхин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что россияне, пытавшиеся оформить второе гражданство через Беспалова, потеряли десятки миллионов рублей. По данным канала, клиенты хотели получить гражданство Италии, Греции, Сербии, Молдавии и других стран с «сильными паспортами».