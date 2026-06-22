Стало известно, когда под Оренбургом закончится природный апокалипсис

Сильные дожди в Оренбургской области прекратятся после 24 июня, заявил NEWS.ru синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов. До этого дня, по его словам, жителям региона по-прежнему придется сталкиваться с осадками, но уже менее обильным.

Самые сильные осадки [под Оренбургом] были вчера и сегодня. Дожди также пройдут до Альметьевска в Татарстане и Стерлитамака в Башкирии, затрагивая города и леса. Зона осадков также коснется Магнитогорска и Белорецка. Завтра они продолжатся, но уже будут менее интенсивными. Затем, начиная со среды, 24 июня, ожидается явное отступление непогоды. Пока сильных дождей не видно, но в их отношении за пределами трех-четырех дней нужно быть аккуратнее. Здесь не все так очевидно, — прокомментировал Шувалов.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область второй день борется с последствиями сильных дождей, которые привели к подтоплениям. Наибольшее количество осадков выпало в Асекеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах. Июнь стал самым дождливым месяцем для региона за последние 26 лет.