Оренбуржье второй день уходит под воду из-за стихии

Местные жители передвигаются на надувных лодках по одной из затопленных улиц

Оренбуржье второй день уходит под воду из-за стихии Оренбургскую область затопило в результате обильных дождей

Оренбургская область второй день страдает из-за подтоплений на фоне рекордных осадков, сообщает информационный центр правительства региона в МАКСе. Больше всего дождей зафиксировано в Асекеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах.

Всего же с 1 по 22 июня в Оренбургской области уже выпало 80,3 мм осадков — при среднемесячной норме 39 мм. Это самый дождливый месяц за последние 26 лет, — уточнили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что 21 июня Оренбург столкнулся с серьезным подтоплением после мощной грозы. В результате десятки автомобилей оказались под водой, а жителям пришлось передвигаться по затопленным улицам.

До этого стало известно, что за сутки в Краснодаре выпала полуторамесячная норма осадков, что привело к подтоплению 33 участков автомобильных дорог. Поступило 276 заявок на откачку воды: 155 из них связаны с затоплением проезжей части, еще 121 — с подтоплением территорий около жилых домов.

Также администрация Крымского района Краснодарского края сообщила, что жителей хутора Урма и села Гвардейского готовили к возможной эвакуации из-за угрозы затопления. Причиной опасной ситуации стал масштабный прорыв дамбы на реке Кубани в районе хутора Западного.