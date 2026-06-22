США приняли неожиданное решение по нефти из Ирана Минфин США выдал лицензию на операции с нефтью из Ирана до 21 августа

Американские власти сняли ограничения на сделки с иранской нефтью, разрешив ее производство, реализацию и транспортировку, соответствующую генеральную лицензию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Разрешение действует до 21 августа 2026 года.

Все сделки, <…> которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, <…> разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск. — NEWS.ru) 21 августа 2026 года, — сказано в документе.

Ранее американские СМИ писали, что экспорт иранской сырой нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с момента начала конфликта после снятия блокады со стороны США. Согласно данным отслеживания морских судов, в район одновременно вошли сразу три крупных супертанкера — Elva, Virgo и Vigor. В общей сложности суда перевозят около 6 млн баррелей углеводородов.

До этого стало известно, что стратегический нефтяной резерв США (SPR) достиг исторического минимума в 340,3 млн баррелей, что является самым низким уровнем за 43 года с момента создания этого хранилища. В условиях военного конфликта с Ираном Вашингтон активно использовал свои запасы, чтобы сдержать рост цен на топливо.