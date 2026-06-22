Иран загнал США в ловушку и выжал все до последней капли нефти

Иран загнал США в ловушку и выжал все до последней капли нефти Американский нефтяной резерв опустел до минимального уровня за 43 года

Стратегический нефтяной резерв США (SPR) достиг исторического минимума в 340,3 миллиона баррелей, что является самым низким уровнем за 43 года с момента создания этого хранилища, передает «Прайм». В условиях военного конфликта с Ираном Вашингтон активно использовал свои запасы, чтобы сдержать рост цен на топливо. Однако, несмотря на необходимость восполнить резервы, сделать это быстро не удастся.

Несмотря на попытки стабилизировать внутренний рынок через нефтяные интервенции, ситуация остается сложной. В Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA) уже предупреждали о возможных угрозах.

Если соглашение между США и Ираном будет устойчивым, то процесс пополнения стратегического резерва может ускориться и стать более экономически выгодным. Однако пока снижение мировых цен на нефть не очевидно, и даже при снятии санкций Тегерану потребуется время для увеличения объемов добычи и экспорта. Таким образом, возвращение запасов хотя бы до 500 миллионов баррелей станет актуальной задачей для США на ближайшие три-пять лет.

До этого глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что более 120 судов прошли через Ормузский пролив. Он заверил, что объемы перевозимых нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до военных действий.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ограничения на экспорт иранской нефти были сняты. Эти изменения стали результатом переговоров, которые проходили в Швейцарии.