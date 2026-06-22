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22 июня 2026 в 18:12

Рост потребительских цен рекордно замедлился в России

Центробанк: рост цен в России достиг рекордного минимума с ноября 2022 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Рост потребительских цен в мае 2026 года снизился до 1,8% в месячном выражении, сообщили в пресс-службе Центрального банка России. По информации регулятора, это минимальный показатель с ноября 2022 года.

Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год составил 1,8% (в апреле — 2,4%), что является минимальным значением текущего прироста цен с ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рост цен второй месяц подряд сдерживают волатильные компоненты, при этом устойчивая часть инфляции также продолжает замедляться. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в мае снизилась до 5,31% (в апреле — 5,58%), главным образом за счет продовольственных товаров.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк и правительство России действуют вместе и нацелены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста при низкой инфляции. Она подчеркнула, что каждый из институтов реализует свои полномочия для достижения общей цели.

Глава Банка России также заявила, что годовая инфляция в России может временно снизиться. Она пояснила, что этому будет способствовать перенос индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года.

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