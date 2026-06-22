Пичкали наркотиками и ранили ножом: двое изуверов 40 часов пытали девочку

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга поставлена точка в уголовном деле о жестоком удержании и насилии над несовершеннолетней. Двое мужчин зимой 2025 года не только истязали девушку, но и принуждали ее к употреблению наркотиков. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Наказание за расставание

История этого уголовного дела началась задолго до январских событий 2025 года. В суде было установлено, что с февраля 2023 года по июль 2024 года Владислав Иванов вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой Алиной (имя изменено). На то время пострадавшей еще не исполнилось 16 лет.

«Ранее с 1 февраля 2023 года до 31 июля 2024 года Иванов совместно с несовершеннолетней <...>, не достигшей 16-летнего возраста, в квартире дома № 8 по улице Бутлерова неоднократно совершал сношение в оральной и в естественной формах», — говорится в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

30 декабря 2024 года девушка приняла окончательное решение расстаться со взрослым любовником. По ее показаниям, Иванов воспринял этот шаг крайне болезненно и неоднократно угрожал суицидом. Спустя несколько недель он нашел иной способ выразить свою обиду.

В своих показаниях мужчина прямо назвал январские события «наказанием» для бывшей возлюбленной. К подготовке расправы он привлек своего знакомого Тимуджина Багаутдинова, который, как выяснилось, преподавал потерпевшей танцы. Между мужчинами был заключен преступный сговор: ограничить свободу девушки и принудить ее к действиям против воли.

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40 часов пыток в заточении

Время мести злоумышленники назначили на ночь 21 января 2025 года. Девушку обманным путем заманили в квартиру на Песочной набережной, 16, где последующие сутки она провела в роли заложницы.

По данным следствия, Иванов объяснял, будто находился в подавленном состоянии после несданного экзамена в ГАИ. Заперев девушку в помещении, мужчины начали расправу, которая длилась с 00:00 21 января до 16:55 22 января. Иванов избивал потерпевшую металлическим прутом — нанес не менее пяти ударов по телу, рукам и ногам. Кроме того, он пинал, бил кулаком в лицо и кусал подростка.

В один из моментов он насильно поместил в рот Алины предмет с неустановленным наркотическим средством, пока Багаутдинов фиксировал ее руки за спиной и сжимал нижнюю челюсть.

Позже, вооружившись ножом и прутом, Иванов выхватил у девушки iPhone 13 Pro Max. Чтобы получить пароль от приложения «Т-Банк», он нанес не менее одного удара ножом в область правой кисти потерпевшей. Опасаясь за жизнь и здоровье, школьница назвала код, и мужчина перевел на свой счет 12 тысяч рублей с ее карты.

После этого он с размаху бросил телефон на кафельный пол ванной комнаты и растоптал его пяткой своей обуви. Завершающим актом насилия стала попытка изнасилования: Иванов завел девушку в другую комнату и повалил на кровать.

«Он укусил потерпевшую зубами в область лица и высказал свое желание совершить с ней половой акт в насильственной форме. Для этого Иванов стал предпринимать действия, которые были прерваны активным сопротивлением потерпевшей, воспринявшей угрозу изнасилования реально», — рассказали в суде.

Девушку освободили лишь после того, как в квартире появились третьи лица. 22 января пострадавшая добралась до дома и рассказала о произошедшем родственникам.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Приговор суда

Разбирательство на днях завершилось в Петроградском районном суде. Оба фигуранта признали вину частично. Суд квалифицировал их действия по ряду тяжких статей УК РФ, включая незаконное лишение свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия, склонение к потреблению наркотиков, разбой, покушение на изнасилование и половые связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Учитывая тяжесть содеянного, суд назначил Владиславу Иванову 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его напарнику Тимуджину Багаутдинову назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев строгого режима.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск. В счет компенсации морального вреда с Иванова взыскано 266 000 рублей. Материальный ущерб Иванов возместил в полном объеме.

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