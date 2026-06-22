Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 17:25

Американский разведчик заметили у берегов Крыма

Самолет-разведчик США Artemis II замечен патрулирующим Черное море

Фото: Markus Mainka/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский разведывательный самолет был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма, передает РИА Новости на основе анализа данных с открытых трекеров. Переоборудованный Bombardier Challenger 650 Artemis II вылетел из румынского города Констанца около 8:45 по московскому времени и взял курс на восток.

Согласно изученным данным, борт подлетел примерно на 140 километров к побережью Грузии, после чего развернулся и продолжил полет по замкнутой траектории. По состоянию на 16.05 мск разведчик выполнил уже четыре круга и все еще находился в воздухе.

Машина была переоборудована американской компанией Leidos из гражданского бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки и в военной модификации получила название Artemis II, пояснили эксперты. Всего по заказу Пентагона было выпущено два таких самолета, второй из которых построили в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки сигналов на большом удалении от цели.

Ранее принадлежащий НАТО самолет Artemis II заметили летящим над нейтральными водами Черного моря 15 июня. Также он был замечен в районе румынско-украинской границы.

Мир
Черное море
самолеты
разведчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет давать по шее»: молодой вратарь «Акрона» об уходе Дзюбы из команды
Устроивший бойню в Краснодаре извинился перед семьей погибшей
Раскрыта судьба эвакуированных из-за БПЛА жителей многоквартирных домов
Не стало звезды сериала «Доктор Кто»
Офтальмолог назвал минимальный возраст для ношения контактных линз у детей
Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек
Текстиль и биоритмы: как ткани помогают настроиться на отдых
Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье
В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам
«Захотелось выдохнуть»: синхронист Мальцев о паузе в спортивной карьере
Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома
Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны
Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова
Армия России уничтожила пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины
Неизвестная болезнь унесла 14 жизней в Конго за две недели
«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике
Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии
В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Стала известна судьба рейса Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги
Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.