Американский разведчик заметили у берегов Крыма

Американский разведывательный самолет был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма, передает РИА Новости на основе анализа данных с открытых трекеров. Переоборудованный Bombardier Challenger 650 Artemis II вылетел из румынского города Констанца около 8:45 по московскому времени и взял курс на восток.

Согласно изученным данным, борт подлетел примерно на 140 километров к побережью Грузии, после чего развернулся и продолжил полет по замкнутой траектории. По состоянию на 16.05 мск разведчик выполнил уже четыре круга и все еще находился в воздухе.

Машина была переоборудована американской компанией Leidos из гражданского бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки и в военной модификации получила название Artemis II, пояснили эксперты. Всего по заказу Пентагона было выпущено два таких самолета, второй из которых построили в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки сигналов на большом удалении от цели.

Ранее принадлежащий НАТО самолет Artemis II заметили летящим над нейтральными водами Черного моря 15 июня. Также он был замечен в районе румынско-украинской границы.