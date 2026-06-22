Тело унесенного рекой в Ингушетии школьника нашли на восьмой день поисков

Тело унесенного рекой в Ингушетии школьника нашли на восьмой день поисков

Тело восьмилетнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа в Ингушетии, нашли, сообщило в МАКС региональное ГУ МЧС. Поиски школьника продолжались восемь суток.

Было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ, — говорится в сообщении.

В операции по поиску участвовали тысячи людей: спасатели, волонтеры и местные жители. Помощь оказали также добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Восьмилетний мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти своего друга, и его унесло течением. Друга мальчика, за которым он бросился в воду, удалось спасти сразу — местные увидели ребенка, державшегося за корни деревьев, и вытащили на сушу.

До этого спасатели нашли мертвым семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии. Тело обнаружили в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Труп передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет.

Ранее в Карелии благополучно завершились поиски двух пропавших сестер семи и 12 лет. Девочки были найдены живыми и здоровыми. По данным волонтеров, никакой криминальной составляющей в исчезновении школьниц нет, их жизни ничего не угрожает.