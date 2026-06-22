Отказ от допинг-теста дорого обошелся теннисистке Вондроушовой Победительницу Уимблдона Вондроушову дисквалифицировали за отказ от допинг-теста

Победительницу Уимблдона чешскую теннисистку Маркету Вондроушову дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, передает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Она отказалась проходить допинг-тесты в декабре 2025 года.

Отмечается, что Вондроушовой 26 лет. За свою карьеру она завоевала статус шестой ракетки мира и победительницы Уимблдона 2023 года.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она не принимала участия в турнирах, решив отдохнуть после выступления на грунтовых кортах Парижа. Однако несмотря на это, Андреева смогла подняться еще на одну строчку — с шестого на пятое место, опередив представительницу США Аманду Анисимову.

До этого представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходил в Париже. Спортсмен одержал первую победу в карьере на турнире Большого шлема.