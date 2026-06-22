Песков заявил об агрессивном характере угроз Зеленского в адрес Минска Песков назвал угрозы Зеленского в адрес Минска посягательством на суверенитет

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии являются прямым вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался на платформе МАКС. Представитель Кремля резко осудил подобные деструктивные заявления со стороны Киева.

Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны, — подчеркнул Песков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозами Зеленский пытается развязать конфликт в центре Европы и втянуть в него Белоруссию. Депутат подчеркнул, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании, однако вряд ли решится наносить удары по белорусской территории из-за риска получить жесткий ответный удар.

До этого политолог Алексей Дзермант заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко не поведется на недавние выпады Зеленского и не будет эмоционально реагировать. Он предположил, что конфликт вокруг ретрансляторов не получит развития.