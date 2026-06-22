Юрист ответила, как не потерять дни отпуска из-за болезни Юрист Шайдуллина: при заболевании во время отпуска можно продлить отдых

При заболевании во время отпуска можно продлить дни отдыха, рассказала «Москве 24» юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина. Она отметила, что для этого понадобится открыть больничный.

Однако важно помнить, что если работник вынужден заботиться о ком-то из заболевших родных, то этот факт не даст права переносить и продлевать дни, — рассказала Шайдуллина.

Юрист подчеркнула, что после получения больничного необходимо сообщить об этом работодателю и в заявлении нужно указать, как использовать оставшиеся дни отпуска. По ее словам, в случае отказа работодателя можно обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что на размер минимального больничного влияет как МРОТ, так и количество дней в месяце. Он отметил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физлиц — работник получит выплаты за его вычетом.