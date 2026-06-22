В Госдуме оценили угрозы Украины в сторону Белоруссии

Угрозами Белоруссии президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать конфликт в центре Европы, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что сейчас украинская сторона не заинтересована в урегулировании конфликта.

То, что он пытается втянуть в эту историю Белоруссию, подтверждает, что все его разговоры о мире — не более чем фикция. Не собирается он мириться. Понятно, что для него лично мир — это смерть, и в том числе для украинского народа это несет смерть, который уже несильно хочет воевать, понимая бессмысленность всего этого, — рассказал Колесник.

Депутат подчеркнул, что Украина вряд ли решится наносить удары по территории Белоруссии. По его словам, такое решение может привести к усилению ударов по Украине.

Ранее политолог Алексей Дзермант заявил, что Лукашенко не поведется на угрозы Зеленского и не будет эмоционально реагировать. Он отметил, что конфликт вокруг ретрансляторов не получит развития.