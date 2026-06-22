Мощный взрыв прогремел в Днепропетровской области Baza: взрыв прогремел в Павлограде после объявления воздушной тревоги

В Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, ранее там объявлялась воздушная тревога.

Ранее «Страна.ua» сообщала, что в Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах Киева пропало электричество. Из-за отключения остановились некоторые маршруты троллейбусов и фуникулер, причины происшествия не уточняются.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 22 июня ликвидировали 301 дрон ВСУ над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Смоленской областей, Московским регионом и Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру «Новой почты» в Харьковской области, который использовался ВСУ для складирования вооружения, БПЛА и их компонентов,. Успешное поражение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, а также видеозаписями очевидцев из открытых источников.