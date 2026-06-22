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22 июня 2026 в 12:17

Часть Киева осталась без света и транспорта

Электричество пропало в трех районах Киева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Электричество пропало в Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах Киева, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные сообщества. Из-за отключения остановились некоторые маршруты троллейбусов и фуникулер, причины происшествия не уточняются.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России 20 июня нанесли удар по крупному логистическому центру «Новой почты» в Харьковской области, который использовался ВСУ для складирования вооружения, БПЛА и их компонентов. Успешное поражение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, а также видеозаписями очевидцев из открытых источников.

До этого часть Киева и девяти областей Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Компания «Укрэнерго» сообщила, что отключения затронули несколько регионов страны, включая Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Перебои с электроснабжением были связаны с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Черкассах, Кременчуге и Запорожье.

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