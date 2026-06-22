«Как можно скорее»: Россия призвала Армению «определиться» между ЕАЭС и ЕС

«Как можно скорее»: Россия призвала Армению «определиться» между ЕАЭС и ЕС Захарова: в ЕАЭС хотят, чтобы Армения определилась между союзом и ЕС

Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, от Еревана ждут ясности по этому вопросу, «как можно скорее».

Россия, как и другие три страны ЕАЭС – Белоруссия, Казахстан и Киргизия — хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее, — сказала Захарова.

Ранее спикер МИД заявила, что слова в Ереване о намерениях развивать отношения с Москвой не соотносятся с шагами армянского правительства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, страна однозначно стремится в ЕС.

Прежде пресс-служба делегации ЕС в Армении сообщила, что Еврокомиссия выделила Армении €34 млн (более 2,8 млрд рублей) для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции. Эта финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, который был анонсирован главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.