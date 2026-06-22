Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 14:26

В МИД России указали на расхождения в словах и действиях Армении

МИД РФ: слова в Ереване о намерении развивать связь с РФ не соотносятся с шагами

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова в Ереване о намерениях развивать отношения с Москвой не соотносятся с шагами армянского правительства, заявила предстваитель МИД России Мария Захарова. По словам представителя внешнеполитического ведомства, которые приводит РИА Новости, страна стремится в ЕС.

К сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС, — отметила она.

Ранее пресс-служба делегации ЕС в Армении сообщила, что Европейская комиссия выделила Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции. Эта финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, который был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также стало известно, что Конституционный суд Армении принял к рассмотрению иски семи политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Все заявленные дела были объединены и будут рассмотрены судом на одном заседании, которое назначено на 26 июня 2026 года в 11:00.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал «погодные качели» в Москве в ближайшее время
Захарова раскрыла истинное отношение Еревана к России
Юрист ответила, как не потерять дни отпуска из-за болезни
Мальчик из Кузбасса умер после теплового удара в запертом автомобиле
Мягкие сценарии дома: как текстиль сопровождает нас в течение дня
Экс-футболист объяснил неудачное выступление Бельгии на старте ЧМ-2026
«Лебединая песня»: Масалитин раскрыл, до какой стадии Египет дойдет на ЧМ
Центр космической связи «Дубна» оказался под ударом ВСУ
Появилась новая информация о пассажирах лайнера с хантавирусом
Политолог предположил, изменится ли отношение Британии к России в будущем
Новая российская ракета войдет в учебники
Раскрыты последствия удара ВСУ по Воронежу
Названы главные причины ссор офисных сотрудников в жару
Губернатор Воронежской области сообщил о введении режима ЧС после атаки ВСУ
Самодельная граната взорвалась в руках ребенка
В Госдуме предостерегли Зеленского от атаки на Белоруссию
Эколог объяснил, как утопленные самокаты влияют на окружающую среду
Путин провел переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым
Более 80 дронов в Москве, тревога в Воронеже: как ВСУ атакуют РФ 22 июня
Политолог оценил потенциального преемника Стармера
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.