В МИД России указали на расхождения в словах и действиях Армении

В МИД России указали на расхождения в словах и действиях Армении МИД РФ: слова в Ереване о намерении развивать связь с РФ не соотносятся с шагами

Слова в Ереване о намерениях развивать отношения с Москвой не соотносятся с шагами армянского правительства, заявила предстваитель МИД России Мария Захарова. По словам представителя внешнеполитического ведомства, которые приводит РИА Новости, страна стремится в ЕС.

К сожалению, мы не видим, чтобы слова соотносились с делами и шагами армянского руководства, которое однозначно заявило о своем стремлении в ЕС, — отметила она.

Ранее пресс-служба делегации ЕС в Армении сообщила, что Европейская комиссия выделила Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции. Эта финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, который был анонсирован главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также стало известно, что Конституционный суд Армении принял к рассмотрению иски семи политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Все заявленные дела были объединены и будут рассмотрены судом на одном заседании, которое назначено на 26 июня 2026 года в 11:00.