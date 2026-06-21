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21 июня 2026 в 22:22

Конституционный суд Армении принял иски семи оппозиционных сил

КС Армении рассмотрит иски оппозиции по пересмотру итогов выборов

Конституционный суд Армении Конституционный суд Армении Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Конституционный суд Армении сообщил в социальных сетях, что принял к рассмотрению иски семи политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Все заявленные дела были объединены и будут рассмотрены судом на одном заседании, которое назначено на 26 июня 2026 года в 11:00.

Конституционный суд на рабочем заседании 21 июня 2026 года принял к рассмотрению дела, <...> связанные с решением Центральной избирательной комиссии Республики Армения «О подведении итогов очередных выборов в Национальное собрание Республики Армения 7 июня 2026 года», — говорится в публикации.

15 июня председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян сообщил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна получила 64 из 105 мандатов в парламенте страны. Это дает ей конституционное большинство (3/5 голосов).

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что политическая ситуация в Армении на данный момент оценивается как непростая. По его словам, результаты парламентских выборов «в определенном смысле сомнительные».

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Конституционный суд Армении принял иски семи оппозиционных сил
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