Новая российская ракета войдет в учебники

В единый государственный учебник по истории России внесут информацию о российской баллистической ракете средней дальности «Орешник», сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с РБК. По его словам, это издание уже содержит сведения о ракете в разделе военной истории, однако теперь материал будет расширен и перенесен в основной курс.

Помимо «Орешника», учебник дополнят данными о применении беспилотных летательных аппаратов, новых образцах вооружений и тактических приемах, используемых в зоне специальной военной операции, пояснил Мягков. Также, как он уточнил, в пособии опишут участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области, что ранее не освещалось в школьной программе.

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена в ноябре 2024 года для поражения объекта военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. О ее применении сообщал президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер не исключил возможности «полноформатного» применения «Орешника» в будущем. Речь, по его словам, идет и о возможном использовании вооружения в районах городской застройки.