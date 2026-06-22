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22 июня 2026 в 14:43

Новая российская ракета войдет в учебники

В школьный учебник истории добавят главу о ракете «Орешник»

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В единый государственный учебник по истории России внесут информацию о российской баллистической ракете средней дальности «Орешник», сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с РБК. По его словам, это издание уже содержит сведения о ракете в разделе военной истории, однако теперь материал будет расширен и перенесен в основной курс.

Помимо «Орешника», учебник дополнят данными о применении беспилотных летательных аппаратов, новых образцах вооружений и тактических приемах, используемых в зоне специальной военной операции, пояснил Мягков. Также, как он уточнил, в пособии опишут участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области, что ранее не освещалось в школьной программе.

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» была впервые применена в ноябре 2024 года для поражения объекта военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. О ее применении сообщал президент РФ Владимир Путин.

Ранее российский лидер не исключил возможности «полноформатного» применения «Орешника» в будущем. Речь, по его словам, идет и о возможном использовании вооружения в районах городской застройки.

Общество
учебники
История
ракета «Орешник»
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