Мальчик из Кузбасса умер после теплового удара в запертом автомобиле

Ребенок из Кузбасса, получивший тепловой удар в запертом автомобиле, умер в больнице, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. По данным источника, несколько дней врачи боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось. Ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Трагедия произошла в Таштаголе. По информации канала, 40-летняя жительница Новокузнецка приехала вместе со своим семилетним сыном. Женщина оставила ребенка одного в закрытой машине и отправилась за покупками. Когда она вернулась, мальчик уже находился без сознания.

Ранее сообщалось, что медики диагностировали у ребенка тепловой удар. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сообщалось, что женщина отсутствовала порядка трех часов.

До этого в подмосковных Котельниках двухмесячный ребенок оказался в больнице после того, как мать оставила его в коляске. Ребенок находился под палящим солнцем, а сама родительница ушла на пикник с алкоголем. Прохожие заметили, что коляска более двух часов стоит без присмотра, и вызвали скорую помощь и полицию.