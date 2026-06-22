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22 июня 2026 в 11:29

Мать оставила младенца под палящим солнцем ради пикника со спиртным

В Котельниках мать оставила двухмесячного сына на солнце и ушла пить на пикнике

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В подмосковных Котельниках двухмесячный ребенок оказался в больнице после того, как мать оставила его в коляске, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, ребенок находился под палящим солнцем, а сама родительница ушла на пикник с алкоголем.

Прохожие заметили, что коляска более двух часов стоит без присмотра, и вызвали скорую помощь и полицию. Младенца госпитализировали с тепловым ударом. По данным врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Как сообщает канал, женщину задержали.

Ранее педиатр Юлия Сиверцова предупредила, что детей ни в коем случае нельзя оставлять в машине в теплую погоду. По ее словам, даже недолгое пребывание в закрытом автомобиле может стать причиной инсульта и тромбоза. Педиатр добавила, что у детей тонкая кожа, поэтому потеря жидкости происходит у них гораздо быстрее, чем у взрослых.

До этого жительница Кемеровской области оставила семилетнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. В итоге мальчик впал в кому из-за теплового удара. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь матери грозит лишение свободы сроком на один год.

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дети
Подмосковье
Котельники
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