Названа смертельная опасность оставления детей в закрытой на жаре машине Педиатр Сиверцова: у ребенка может остановиться сердце в закрытой на жаре машине

В закрытой на жаре машине организм ребенка может потерять обилие жидкости, что чревато остановкой сердца, предупредила в беседе с 360.ru педиатр Юлия Сиверцова. Врач отметила, что если на улице температура воздуха поднялась до плюс 30 градусов, то в запертом автомобиле воздух всего за час может прогреться до 50 градусов.

Это все равно что находиться в сухой сауне. Сознание можно потерять очень быстро. В таком состоянии, когда [из организма] испаряется жидкость, а она подтягивается из кровеносных сосудов, то все элементы крови — эритроциты и тромбоциты — начинают просто сворачиваться. Это может привести к тромбозу и инсульту, — подчеркнула Сиверцова.

Она отметила, что у детей тонкая кожа, поэтому потеря жидкости происходит у них гораздо быстрее, чем у взрослых. Как уточнила врач, при перегреве их организм начинает подтягивать воду к сердцу и головному мозгу, что создает вышеуказанные риски.

Ранее педиатр Федор Евдокимов заявил, что отказ от еды и воды, вялость или чрезмерная возбудимость, редкое мочеиспускание (менее одного раза в три часа), покраснение и повышение температуры кожи могут указывать на тепловой удар у ребенка. По его словам, тошнота, рвота, учащенное дыхание и пульс — тоже тревожные признаки.