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19 июня 2026 в 11:19

Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа

В Кемеровской области мальчик впал в кому после трех часов в запертой машине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жительница Кемеровской области оставила семилетнего сына в заблокированной машине и ушла по делам, в результате мальчик впал в кому из-за теплового удара, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка.

Она оставила мальчика одного в автомобиле на три часа. Когда вернулась, то ребенок был уже без сознания. Приехавшие медики отвезли его в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь матери грозит лишение свободы сроком на один год.

Ранее восьмилетняя девочка погибла в ДТП в Ханты-Мансийске. Несовершеннолетнюю сбил водитель легковой машины, когда она пересекала на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин. ДТП произошло в Снеговой Пади возле школы № 83. По предварительной информации, школьник украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями.

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