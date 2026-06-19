Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа

Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа В Кемеровской области мальчик впал в кому после трех часов в запертой машине

Жительница Кемеровской области оставила семилетнего сына в заблокированной машине и ушла по делам, в результате мальчик впал в кому из-за теплового удара, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка.

Она оставила мальчика одного в автомобиле на три часа. Когда вернулась, то ребенок был уже без сознания. Приехавшие медики отвезли его в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь матери грозит лишение свободы сроком на один год.

Ранее восьмилетняя девочка погибла в ДТП в Ханты-Мансийске. Несовершеннолетнюю сбил водитель легковой машины, когда она пересекала на велосипеде нерегулируемый пешеходный переход. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин. ДТП произошло в Снеговой Пади возле школы № 83. По предварительной информации, школьник украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями.