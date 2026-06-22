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22 июня 2026 в 14:47

Политолог предположил, изменится ли отношение Британии к России в будущем

Политолог Межуев: отношение Британии к России не поменяется в ближайшем будущем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отношение властей Великобритании к России вряд ли поменяется в ближайшем будущем, заявил в беседе с «ФедералПресс» политолог Борис Межуев. По его мнению, даже новый премьер-министр страны, которым может стать Энди Бернем, не сможет поменять ситуацию.

Что касается отношения [Великобритании] к России при Бернеме. Честно говоря, трудно сказать, что он сможет изменить. Общее настроение британского истеблишмента вполне определенное. Это абсолютно антироссийская позиция. Представить, что новый премьер сможет переломить настроение собственной партии и истеблишмента в целом, было бы наивно. За последние десятилетия мы не видели серьезного изменения отношения Великобритании к России, кто бы ни приходил. Британское политическое сообщество абсолютно консолидировано в отношении к России, — высказался Межуев.

По его словам, есть единственная надежда на то, что пост премьер-министра займет человек с более мелкими внешнеполитическими амбициями, чем у политика Кира Стармера, который занимал этот пост с 2024 года. При таком раскладе страна сфокусируется на своих внутренних проблемах, а разговор о «глобальной Британии» может и вовсе сойти на нет, пояснил эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что российско-британские отношения вряд ли улучшатся после ухода в отставку Стармера. По его мнению, ведущие политики стран-членов НАТО пока не готовы к конструктивному диалогу с Россией.

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Кир Стармер
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