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22 июня 2026 в 15:34

Россиянин вышел на улицу за продуктами и умер

Житель Екатеринбурга вышел на улицу за продуктами и скончался по дороге

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель Екатеринбурга вышел за продуктами в магазин и скончался на улице Пархоменко, передает Е1.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел 20 июня. Горожанин резко почувствовал себя плохо, прохожие вызвали ему скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти.

Мужчина только вышел из дома, как ему резко стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь и силовиков. Спасти его, к сожалению, не удалось, — приводит портал слова очевидца.

Ранее сообщалось, что ребенок из Кузбасса, получивший тепловой удар в запертом автомобиле, умер в больнице. Несколько дней врачи боролись за жизнь мальчика, однако спасти его не удалось. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. Трагедия произошла в Таштаголе.

До этого жительница Кемеровской области оставила семилетнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. В итоге мальчик впал в кому из-за теплового удара. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь матери грозит лишение свободы сроком на один год.

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