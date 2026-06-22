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22 июня 2026 в 15:43

Автомобильный бренд Volga открыл 25 новых дилерских салонов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Автомобильный бренд Volga открыл 25 новых дилерских салонов, сообщает «Авто Mail». Всего было представлено три модели: кроссоверы K50 и K40, седан C50.

Сообщается, что больше всего спросом пользовались кроссоверы, особенно более дорогой K50. При этом не все комплектации были доступны: например, не были представлены полуторалитровые версии C50 и K40.

В дилерских центрах машины есть в наличии, покупатель может оформить покупку и сразу уехать. Отмечается, что не были представлены точные цены на техническое обслуживание — ориентировочно первые три ТО будут стоить около 30 тыс. рублей, а четвертое — около 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционируется как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.

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