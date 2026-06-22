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22 июня 2026 в 15:58

Установлены личности вандалов, которые утопили самокаты в Москвы

Утопившим самокаты на юге Москвы вандалам грозит штраф в 35 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сервис аренды кикшеринговых самокатов установил личности вандалов, которые утопили десятки СИМ на юге Москвы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании. На причастных к порче имущества уже поданы заявления в правоохранительные органы. Согласно правилам сервиса, за порчу транспорта предусмотрен штраф в размере 35 тыс. рублей.

Мы знаем об этих инцидентах вандализма и уже установили личность причастных. На них написано заявление в правоохранительные органы — по результатам расследования будут применены меры, — заявили представители сервиса.

В компании подчеркнули, что служба безопасности рассматривает каждый случай повреждения устройств. Сообщения о том, что неизвестные злоумышленники сбросили в воду десятки арендных самокатов, появились в соцсетях.

Ранее эколог Владимир Пинаев предупредил, что утопленные самокаты представляют угрозу для водных обитателей из-за содержащихся в них тяжелых металлов. По словам эксперта, литий и другие вещества из аккумуляторов наносят вред растениям, а вода в таких водоемах требует дополнительной очистки.

Москва
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