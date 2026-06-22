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22 июня 2026 в 14:38

Эколог объяснил, как утопленные самокаты влияют на окружающую среду

Эколог Пинаев: утопленные самокаты угрожают водным обитателям

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Утопленные самокаты угрожают водным обитателям и негативно сказываются на состоянии окружающей среды, рассказал «Москве 24» доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев. Он отметил, что внутри средств индивидуальной мобильности содержатся тяжелые металлы.

Эксперт объяснил, что литий и другие вещества наносят вред даже растениям. Он подчеркнул, что вода в таких водоемах нуждается в дополнительной очистке.

Ранее эколог Роман Пукалов рассказал, что перед тем, как употреблять воду из-под крана, рекомендуется отстаивать ее в течение двух часов. При этом эколог отметил, что в большинстве городов она безопасна для питья.

Общество
самокаты
экология
водоемы
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