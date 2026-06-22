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22 июня 2026 в 15:48

Обвиняемого в нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре арестовали

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Обвиняемого в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре арестовали по решению суда, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. Его заключили под стражу до 20 августа на время предварительного слушания.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры — до 20.08.2026, — уточнили в пресс-службе.

Ранее, 20 июня, 19-летний юноша напал на посетителей ТЦ West Mall с мачете. Позже СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что он наблюдается у врачей по линии психиатрии. В результате ЧП погибла женщина.

Позже житель Краснодара Александр Воевода рассказал, что обезоружил преступника, напавшего на посетителей торгового центра, благодаря своим военным навыкам. По его словам, злоумышленник впал в ступор, когда ему командным голосом приказали ложиться.

Также криминалист Михаил Игнатов заявил, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По его словам, триггером для совершенного преступления мог быть сильный стресс.

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